Yangının büyüklüğü gözler önüne serildi Marmaris’te yangının ilk başladığı alan havadan görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk başladığı bölge ve yanan ormanlık alanlar havadan böyle görüntülendi.



Bördübet Adalar mevkiinde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.



Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, gazeteciler tarafından, polis helikopteri ile havadan görüntülendi. Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi. Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı. Görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.



Görüntülerde, helikopter pilotlarının yoğun dumanlar arasındaki mücadelesi de dikkatlerden kaçmadı.

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