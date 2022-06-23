Menteşe Belediyesi’nden Ücretsiz Sağlık Taraması Menteşe Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde kurulan stantta halka ücretsiz sağlık taraması yapılıyor.

Menteşe Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli 2 hemşire tarafından yapılan sağlık taraması çerçevesinde vatandaşların kan şekeri değeri ve tansiyon ölçümleri yapılıyor.

Halka yönelik ücretsiz sağlık taraması hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşların sağlığına önem verdiklerini ifade ederek, “Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün önüne kurduğumuz standımızda dileyen vatandaşlarımızın sağlık taramalarını yapıyoruz. Bünyemizdeki sağlık ekibimiz tarafından vatandaşlarımızın kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılıyor’’ dedi.

Yapılan ölçümlerin sonucunda gerek duyulması halinde vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendirdiklerini de vurgulayan Başkan Gümüş, ”Sağlık personellerimiz ölçümler sonucunda yüksek değer ortaya çıkan vatandaşlarımızı takip altına alarak, sağlık kuruluşlarına yönlendiriyorlar’’ diye konuştu.

Başkan Gümüş, vatandaşların ücretsiz sağlık taramasından memnun olduklarını dile getirerek, “Bu uygulamamızdan halkımızda son derece memnun. Vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Halkımızın yaşam kalitesini arttıran çalışmalarımızın yanında, sağlıklı bir Menteşe için çeşitli projeler üretmeye de devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Sağlık taramasını yaptıran vatandaşlara sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık takip formu verildi.

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