Marmaris’teki orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "S.A. isimli şüpheli itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi" "Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi"

Soylu: Yangınla ilgili bir kişi suçunu itiraf etti!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.