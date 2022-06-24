104 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan üç kişi yakalandı

Bu bölgelerde sağanak ve fırtına var

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içindeki 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Can salları içinde Türkiye’yi yasa dışı yolardan terk etmeye çalışan 3 şahıs da yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.