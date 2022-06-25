Bodrumspor'dan kaleci Gökhan hamlesi

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BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen kaleci Gökhan Değirmenci'ye kanca attı.

Yeşil-beyazlıların, kulübüyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki file bekçisi ile dirsek temasında olduğu bildirildi. Bandırmaspor geçen sezon Play-Off finalinde İstanbulspor'a elenmişti. Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olan kaleci Gökhan kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor, Boluspor, Akhisarspor'da görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-06-25 11:33:31



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