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Bodrumspor'dan kaleci Gökhan hamlesi

DHA

Bodrumspor'dan kaleci Gökhan hamlesi


BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen kaleci Gökhan Değirmenci'ye kanca attı.
Yeşil-beyazlıların, kulübüyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki file bekçisi ile dirsek temasında olduğu bildirildi. Bandırmaspor geçen sezon Play-Off finalinde İstanbulspor'a elenmişti. Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olan kaleci Gökhan kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor, Boluspor, Akhisarspor'da görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla
2022-06-25 11:33:31

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