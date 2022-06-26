Temizlik ateşi yangına neden oldu

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde temizlik ateşinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Çobanlar Mahallesi Güldürüm mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada temizlik için yakılan ateşten çıkan alevler ekin anızına sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği Ekipleri yangına müdahale ederek döndürdü. Yangında 20 dönüm ekin anızı zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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