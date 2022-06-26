Saman basma makinesi tarlayı yaktı

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde saman basma makinesinden çıkan kıvılcımlar 3 dönüm tarla içindeki anızları yaktı.

Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Dağdibi Gölyeri mevkiinde tarladan çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tarla içindeki yanan anızlara müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucunda yaklaşık 3 dönüm alan yangından zarar görürken, yangının saman basma makinesinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi.

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