Menteşe’de zeytinlik yangını

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kafaca Mahallesi Eren Caddesi üzerinde zeytinlik yangını üzerine bölgeye, Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında 5 adet zeytin ağacı alevlerden zarar gördü.

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