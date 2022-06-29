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Başkan Gürün’den İtfaiye personeline teşekkür ziyareti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris’teki orman yangınında özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ziyareti yaptı.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Yedi Adlar Mevkiinde 21 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınan orman yangınında aktif görev alan itfaiye ekiplerini ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yangında gösterdikleri özverili mücadele nedeniyle itfaiye personeline teşekkür etti.

Başkan Gürün’den İtfaiye personeline teşekkür ziyareti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris’teki orman yangınında özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ziyareti yaptı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet Yedi Adlar Mevkiinde 21 Haziran’da başlayıp 25 Haziran’da tamamen kontrol altına alınan orman yangınında aktif görev alan itfaiye ekiplerini ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yangında gösterdikleri özverili mücadele nedeniyle itfaiye personeline teşekkür etti.
Gürün, “Yangında bir bütün olduk”
Yangının ilk gününden bu yana İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çeken Başkan Gürün, diğer illerden gelen desteklerin de çok önemli olduğunu ve bu nedenle yangının söndürülmesine katkı sunan herkese minnettar olduklarını söyledi. Gürün, “Marmaris’teki orman yangınında itfaiye ekiplerimiz orman ekiplerimize yangının en yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere su takviyesi yaptı ve yangına müdahalede ihtiyaç duyulan yerlerde müdahalede bulundu. Bunun yanı sıra ekiplerimiz alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmalarında da aktif görev aldı. Bunun yanı sıra sadece itfaiye ekiplerimiz değil, diğer çalışma arkadaşlarımız da tahliye kararı alınan bölgelerde insan, hayvan, araç gibi birçok tahliyeyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerimiz dumandan etkilenen ve sağlık sorunu yaşayan görevlilere bölgede ilk müdahaleyi yaptı. Veterinerler hekimlerimiz birçok hayvanı tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı. Bu ve bunun gibi birçok farklı hizmetle yangının söndürülmesinde aktif görev alındı. Ülkemizin en değerli varlıklarından olan ormanlarımızın korunması amacıyla tüm kurumlarımızın personeli omuz omuza vererek mücadele etmiş, yurdumuzun çeşitli yerlerinden yardıma koşan belediye ekiplerimiz de canla başla çalışarak mücadeleye destek vermiştir. Başta Ankara, İzmir, Denizli, Aydın, Eskişehir, Antalya ve Manisa Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere Marmaris’te bizimle birlikte olan tüm Büyükşehir, il ve ilçe Belediyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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