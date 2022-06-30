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Uluslararası karikatür yarışması ödülleri verildi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yangın’ temasıyla düzenlenen 3’ncü Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.

İHA

Uluslararası karikatür yarışması ödülleri verildi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yangın’ temasıyla düzenlenen 3’ncü Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen uluslararası karikatür yarışması yangın temasıyla düzenlenirken, ödüle layık görülen eser sahiplerine düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen ödül törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve vatandaşlar katıldı.
Törende Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, karikatür yarışması ile ilgili detaylı bilgiler verirken, ulusal ve uluslararası olmak üzere düzenledikleri 8 yarışmaya 5 bin 533 karikatürün katıldığını ve ellerinde çok geniş bir sanat arşivi olduğunu söyledi.
Birincilik ödülü Antalya’ya gitti
Yangın teması ile düzenlenen 3. Uluslararası Karikatür yarışmasının birincilik ödülünün Antalya’dan Kürşat Zaman kazandı. İranlı Safad Rafeei ikinci, Kocaeli’den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu. Mansiyon dalında Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov birinci, İstanbul’dan Nuhsal Işın ikinci, Bursa’dan Fatih Aksular üçüncü oldu. 18 yaş altı ödülünü ise Çorum’dan Hatice Uysal ve Sinop’tan Zeynep Türkmen kazandı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Muğla’da sanata ve sanatçıya büyük saygı duyulduğunu vurgulayarak “Karikatür yarışmasının temasına baktığımızda dünyanın sorunları dile getiriliyor. Bunu çok değerli buluyorum. Emekleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, karikatürün sanatın gücünü kullanarak toplumdaki sorunları dile getirmek, yöneticileri ikaz etmek ve toplumun gelişmesini sağlamak için önemli bir enstrüman olduğunu vurguladı. Gürün, “Öncelikle çok titiz bir şekilde eserleri değerlendiren jüri üyelerimize çok teşekkürler. Biz karikatür yarışmamızı Uluslararası boyuta taşırken bu boyuttaki problemleri ve tüm dünyayı ilgilendiren konuları belirleye çalışıyoruz. Önce göç sonra Covid19 ve Marmaris yangını yaşadığımız için farkındalık oluşturmak amacıyla yangın konusunu belirledik. Toplumsal hassasiyeti arttırmak için bu konuyu belirledik ancak tekrar yangınla karşılaştık ve ciğerlerimiz yine yandı. Karikatür özellikle toplumun sorunların, çelişkilerin, mağdurların ve yönetimsel zafiyetlerin arttığı dönemlerde karikatürlerin ve karikatüristlerin ön plana çıkması gerekir. Ancak üzülerek söylüyorum karikatüritler medyada yer alamıyor. Ürettiklerini sergileyemiyorlar. Bu çok acı bir olay. Çünkü sanatçı toplumda ki iyi ve özellikle kötü olayları yöneticilere mesajlar vererek aracılık yapar. Eğer sanatçılarımız bu mesajı veremiyorsa o zaman toplumun önemli bir eksiği vardır. Toplumu aydınlatması gereken sanatçılarımız bunu yapamıyorsa görevlerini yerine getiremiyor demektir. 1520 sene önce yöneticilere yapılan eleştiriler o yöneticiler tarafından beğeniyle karşılanır, eser sahibine teşekkür edilirdi. Bu, toplumumuzun geldiği noktayı gösteriyor. Umarım sanatçıların gerekli eleştirileri yapabildiği, topluma mesajlarını verebildiği duruma tekrar gelebiliriz” dedi.
Konuşmalarında ardından ödül töreni yapılırken birinciliği kazanan Kürşat Zaman, ödülünü Muğla büyükşehir belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’den aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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