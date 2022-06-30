Kuyucak-Akyaka bağlantı yolunda asfaltlama çalışması

Menteşe Belediye ekipleri mevsim şartlarının uygun olması ile birlikte yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

Belediye ekiplerince Kuyucak Mahallesi ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesini birbirine bağlayan bağlantı yolunda alt yapı ve asfaltlama çalışması yapıldı.

Çalışmalarında incelemek için bölgeye giden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yol çalışmalarında hakkında yaptığı açıklamada, önemli bir bağlantı yolunda asfaltlama çalışması yaptık dedi. Başkan Gümüş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Menteşe Belediyesi olarak kent merkezinden kırsala kadar yollarımızın bakım ve onarımlarını yapıyor, vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışıyoruz. Bu çerçevede özellikle turizm sezonunun açılması ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin daha sık kullandığı Kuyucak Mahallemiz ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesi arasındaki önemli bir bağlantı yolunda alt yapı ve asfaltlama çalışması yaptık. Tamamen belediyemizin öz kaynakları ile yaptığımız yol şuan itibariyle daha güvenli bir hale geldi. Menteşe Belediyesi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Kuyucak Mahallesi Ula Akyaka bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceledikten sonra Kuyucak, Yenice, Doğan ve Gülağzı Mahallelerini ziyaret eden Başkan Gümüş, mahalle halkıyla ve muhtarlarla bir araya geldi.

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