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Köyceğiz’de Plaj Hentbolu Şampiyonası sona erdi

İHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde '23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası' heyecanı ödül töreni ile sona erdi.

Köyceğiz’de Plaj Hentbolu Şampiyonası sona erdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde '23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası' heyecanı ödül töreni ile sona erdi.

Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleri, Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizasyonu ile gerçekleştirilen, 23.Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Köyceğiz Belediyesi Delta plajında yapıldı. Turnuvada, Trakya Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden 7’si erkek 8’i kadın 15 takım mücadele etti.

Büyük mücadelelerin sonunda kadınlarda birinci Anadolu Üniversitesi, ikinci Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, üçüncü Trakya Üniversitesi olurken; erkeklerde birinci Özyeğin Üniversitesi, ikinci Dumlupınar Üniversitesi, üçüncü Marmara Üniversitesi oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Şampiyonada emeği geçenlerde plaketle ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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