Doğa yürüyüşünde yaralanan kadını JAK kurtardı

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde düşen İngiliz uyruklu kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kurtarıldı.



Olay, Ölüdeniz Mahallesi Darboğaz Mevkisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşe çıkan İngiliz uyruklu A.K.A dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan A.K.A 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ile JAK ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen JAK ekipleri A.K.A.’ya ulaşarak, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak patika yoldan Gemiler Koyu Mevkisi'nde bekleyen sağlık kiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan A.K.A’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.