Köyceğiz’de sıcak hava etkili oluyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hafta başında başlayan sıcaklar bugün daha da artarak etkisini iyice hissettirdi.



Termometrenin 3940 derece gösterdiği sıcaklıklar nem ile birlikte etkisini çok daha fazla göstererek vatandaşları bunalttı. Köyceğiz'de vatandaşlar serinlemek için çare aradı. Bazı vatandaşlar evlerinde klimanın başında serinlemeye çalışırken, bazıları Köyceğiz Gölü’ne girdi, kimileri ise otellerin havuzlarında serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların Yayla Mahallesi’nde soğuk suların başında, ağaçların gölgelerinde sıcak havadan kurtulmaya çalıştığı görüldü. Meteorolojiden verilen bilgiye göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenirken,. yetkililer yaşlı ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Ayrıca yangınlara karşı dikkatli olunması ve görülen yangın ile ilgili 112’ye bilgi verilmesi istendi.

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