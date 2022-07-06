Bodrum'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisine sıkışan sürücü güçlükle kurtarılırken, yaralı yakını bölgede görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.Kaza, saat 22.30 sıralarında yeni hastane kavşağında meydana geldi. Bodrum-Turgutreis istikametine seyir halinde ilerleyen Abdülkadir Irmak yönetimindeki 38 YL 694 plakalı otomobil, Turgutreis istikametinden ilerleyen ve kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Veysel Uysal idaresindeki 48 E 3378 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savruldu. Kazada 2 sürücü ve 2 araçta bulunan 2 yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, kurtarma çalışmaları sırasında yaralı yakınları bölgede haber için görevini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bölgedekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-07-06 02:52:22



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