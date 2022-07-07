210 personelle vektörle mücadele Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 210 personel 54 araçla vektörle mücadelesini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bin 661 km2 yüzölçümü ve Bin 480 kilometre sahil şeridine sahip olan Muğla’da vektörle mücadelesini sürdürüyor. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan teknik ekipler koordinesiyle, sertifikalı 210 personel ve 54 araç ile çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Düzenli alan çalışması yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı düzenli olarak alan tarama çalışmaları yapıyor. Ekipler, sineklerin üreme kaynağının bulunması ve kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelerek çoğalmamaları için larvasit uygulamaları hayata geçiriyor.

Sinek üremesinde ‘İnsan’ payı büyük

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üreyen sivrisineklere karşı sazlık alanlar, kanalizasyon bağlantıları, dere yatakları, fosseptik gibi alanları düzenli olarak kontrol ediyor ve ilaçlamaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, adrese yönelik yapılan çalışmalar sonrasında üreme kaynaklarının büyük çoğunluğunun fosseptikler, kapkacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları, bidonlar, süs havuzları gibi yerler olduğu belirledi. Sinek üremesinde önemli paya sahip olan bu tür faaliyetlerin en aza indirgenmesi durumunda ilaçlama faaliyetlerinin etkisinin arttırdığı vurgulandı.

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