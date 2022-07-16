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Bodrum Kalesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği

DHA

Bodrum Kalesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "İstikbalimize yöneltilen her türlü girişimlere bugün de, yarın da asla izin vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk" dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yıldönümünü dolayısıyla Bodrum'da etkinlik düzenlendi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde yapılan etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Albay Güngör Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte izletilen 15 Temmuz belgeselinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla program başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasınra Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından şehitler için dua edildi. Mehteran gösterisinin yapıldığı etkinlikte, vatandaşlar marşlara ve türkülere Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Etkinlekte şehitler için Bodrum Kalesi önünde lokma döktürüldü.
'TÜRK MİLLETİ ÜLKESİ, VATANI VE BAYRAĞI İÇİN MEYDANLARA KOŞMUŞTUR'
Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Cumhuriyetimize ve aydınlık yarınlarımıza karşı FETÖ/PDY terör örgütü tarafından hain ve alçak bir darbe girişiminde bulunulmuş ve bu darbe milletimizin büyük fedakarlığıyla savuşturulmuş. Bir tarafta bu hain girişimi zaferle bertaraf etmenin sevincini yaşıyoruz diğer taraftan da vermiş olduğumuz şehitlerimizin, ağır yaralanan gazilerimizin hüznünü ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi büyük Türk milletinin tarihinde yaşanmış en büyük ihanet hareketlerinden birisidir. Kim olduklarını çok iyi bildiğimiz emperyalist güçlerin ve piyonlarının vatanımızı, milletimizi ve vatanımızı bölme, parçalama girişimi karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen çağrısıyla Türk milleti ülkesi, vatanı ve bayrağı için meydanlara koşmuştur. Gün, şanlı tarihimizde olduğu gibi Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaş'ında olduğu gibi 15 Temmuz'da da tarih yazmış vatan hainlerine karşı istikbalimize yöneltilen her türlü girişimler, bugünde, yarında asla izin vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-07-16 01:15:33

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