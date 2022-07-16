Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon hattının yüzde 98’i tamamlandı Fethiye ilçesinde devam eden Hisarönü-Ovacık Mahallesi kanalizasyon şebeke ve kolektör yapım işi çalışmasının yüzde 98’i tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fetniye HisarönüOvacık mahallesi kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı çalışmaları devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 121 bin metre kanalizasyon hat imalatı, 2 bin 644 muayene bacası, 3 bin 46 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezi imalatının yüzde 99’u tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 6 bin 300,90 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 163 bin 250,98 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.