Şehir Tiyatrosu yeni oyunuyla Bodrum Kalesi'nde Yalancı Aranıyor oyunu sahnelenecek

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yaz sezonuna “Yalancı Aranıyor” adlı politik komedi oyunu ile 18 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de Bodrum Kalesi Sahnesi’nde merhaba diyor. Dimirti Psathas’ın yazdığı oyunun yönetmenliğini ise B.B.Ş.’nin usta oyuncularından olan aynı zamanda sinema ve dizi oyuncusu Erdal Cindoruk üstleniyor.



Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2021/2022 kış sezonunda iki büyük oyun, bir çocuk oyunu ile binlerce seyirciye ve Milli Eğitim ile yaptığı anlaşma doğrultusunda ücretsiz olarak dört bin öğrenciye ulaştı. Yine kış sezonunda, İstanbul, Ankara, Ayvalık ve Denizli Tiyatro festivallerine katıldı. Oyuncu, yönetmen ve ışık tasarımcısı olarak da beş ödülle Bodrum’a döndü. Dekoru, kostümü ve müzikleri ile yeni sezona damgasını vuracak oyunda Erdal Cindoruk, Ali Şahin, Cansın Türkdoğan, Yerkan Kahraman, Ziba Türk Ateş, Hüseyin Akşen, Mihriban Er, Barış Hayta, Sertaç Aydın, Oğulcan Çelik, Sinem Kurt, A. Fazıl Çelikel sahneye çıkıyor.

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