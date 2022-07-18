Marmaris'te 9 günde 3 bin ton çöp toplandı

Marmaris Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 3 bin ton çöp topladı. 24 saat esasına göre çalışan ekip ilçe merkezi başta olmak üzere mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanları temizledi.



Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 70 bin araç girişinin yaşandığı ve 230 bin misafirin ağırlandığı Marmaris’te belediye ilçeyi temiz tutmak için 24 saat esasıyla çalıştı. 54 araç ve 210 personel ile sahada görev yapan Temizlik İşleri ekiplerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 10 kişi destek olarak geldi. 9 günlük tatil boyunca aralıksız çalışan ekipler ilçe genelinde günlük ortalama 332 tona yakın çöp topladı. Yaklaşık 2 bin 994 ton çöp toplayan ekipler ayrıca bayram tatili boyunca 150 ton ambalaj atığı topladı.



Arife günü ilçenin giriş noktası olan Çetibeli’nde ilçeye gelen tatilcilere içinde çöp poşeti de bulunan torbalardan dağıtan Marmaris Belediyesi, 9 gün boyunca yoğun bir çaba ile çalıştı. 7/24 esasına göre çalışan 240 kişilik ekip halk plajları, ilçe merkezi ve kırsal mahalleler ile belediyenin sorumluluk alanında olmayan yol kenarları, mesire alanları, koylar, seyir tepeleri gibi alanlarda aralıksız olarak çöp topladı.



Belediye ekiplerinin bayram boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “9 günlük bayram tatili süresince tüm ekiplerimizle sahadaydık. Her noktada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmek için büyük gayret gösterdik. İlçenin her noktasını hatta kendi yetki alanımızda olmayan yerleri de temizledik. Bazı duyarsız vatandaşların çevremizde oluşturduğu kirliliğe elimizden geldiğince imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik. Ben öncelikle 9 gün boyunca olağanüstü bir çabayla Marmaris'e en iyi hizmeti veren tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın incisi Marmarisimize hak ettiği değeri veren tüm vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum” dedi.

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