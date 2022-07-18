Marmaris'te 9 günde 3 bin ton çöp toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te 9 günde 3 bin ton çöp toplandı

İHA

Marmaris'te 9 günde 3 bin ton çöp toplandı

Marmaris Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 3 bin ton çöp topladı. 24 saat esasına göre çalışan ekip ilçe merkezi başta olmak üzere mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanları temizledi.

Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 70 bin araç girişinin yaşandığı ve 230 bin misafirin ağırlandığı Marmaris’te belediye ilçeyi temiz tutmak için 24 saat esasıyla çalıştı. 54 araç ve 210 personel ile sahada görev yapan Temizlik İşleri ekiplerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 10 kişi destek olarak geldi. 9 günlük tatil boyunca aralıksız çalışan ekipler ilçe genelinde günlük ortalama 332 tona yakın çöp topladı. Yaklaşık 2 bin 994 ton çöp toplayan ekipler ayrıca bayram tatili boyunca 150 ton ambalaj atığı topladı.

Arife günü ilçenin giriş noktası olan Çetibeli’nde ilçeye gelen tatilcilere içinde çöp poşeti de bulunan torbalardan dağıtan Marmaris Belediyesi, 9 gün boyunca yoğun bir çaba ile çalıştı. 7/24 esasına göre çalışan 240 kişilik ekip halk plajları, ilçe merkezi ve kırsal mahalleler ile belediyenin sorumluluk alanında olmayan yol kenarları, mesire alanları, koylar, seyir tepeleri gibi alanlarda aralıksız olarak çöp topladı.

Belediye ekiplerinin bayram boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “9 günlük bayram tatili süresince tüm ekiplerimizle sahadaydık. Her noktada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmek için büyük gayret gösterdik. İlçenin her noktasını hatta kendi yetki alanımızda olmayan yerleri de temizledik. Bazı duyarsız vatandaşların çevremizde oluşturduğu kirliliğe elimizden geldiğince imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik. Ben öncelikle 9 gün boyunca olağanüstü bir çabayla Marmaris'e en iyi hizmeti veren tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın incisi Marmarisimize hak ettiği değeri veren tüm vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ücretsiz internet hizmeti başlattı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ...
Çikolata Müzesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı Sadece kokusuyla bile mutlu eden müze bayram tatilinin gözdesi oldu Masal kahramanları da çikolatadan heykellerde hayat bulacak
YEREL HABERLER Çikolata Müzesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına ...
Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı
YEREL HABERLER Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri ...
Milas'ta çıkan yangın panikletti Alevler 2 saat sonunda kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Milas'ta çıkan yangın panikletti Alevler 2 saat ...
Sporcu Cengiz Batu, vefat etti
YEREL HABERLER Sporcu Cengiz Batu, vefat etti
Bodrum’da korku dolu dakikalar 50 metrelik direğin tepesine çıkıp atlamak istedi
YEREL HABERLER Bodrum’da korku dolu dakikalar 50 metrelik direğin ...
Boşanmak istemeyip, 50 metrelik direğe çıkarak intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Boşanmak istemeyip, 50 metrelik direğe çıkarak ...
Yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kaldı, 5 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kaldı, 5 saat sonra ...
Yürüyüş için çıktığı dağda baygınlık geçirdi, MAG-AME ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yürüyüş için çıktığı dağda baygınlık geçirdi, MAG-AME ...
Vali Tavlı, Datça yangın bölgesinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Tavlı, Datça yangın bölgesinde incelemede ...
Vali Tavlı, Datça'daki orman yangınında zarar görenleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Tavlı, Datça'daki orman yangınında zarar ...
Cengiz Batu Vefat Etti
YEREL HABERLER Cengiz Batu Vefat Etti
Köyceğiz’de orman yangını riski uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de orman yangını riski uyarısı yapıldı
Bodrum’un yeni gözdesi The Oba Hotel oldu
YEREL HABERLER Bodrum’un yeni gözdesi The Oba Hotel oldu
Bodrum'da 'son gün' yoğunluğu; plajlar dolup taştı
YEREL HABERLER Bodrum'da 'son gün' yoğunluğu; plajlar dolup taştı
Bodrum'da tatil devam ediyor Bazı sahillerde adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Bodrum'da tatil devam ediyor Bazı sahillerde adım ...
Emniyet’in ‘uçan göz’ünü kadın pilot uçurdu Bayram tatilinin son günü tatilcilerin dönüşü havadan görüntülendi Tatilin ilk 4 gününde Muğla’ya 650 bin araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Emniyet’in ‘uçan göz’ünü kadın pilot uçurdu Bayram ...
Tatilciler 'dönüş' yolunda; Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
YEREL HABERLER Tatilciler 'dönüş' yolunda; Bodrum'dan 3 günde 100 ...
Bodrum’da Diva rüzgarı esti Bülent Ersoy, unutulmaz gece yaşattı
YEREL HABERLER Bodrum’da Diva rüzgarı esti Bülent Ersoy, unutulmaz ...
Muğla'daki teknik lise TEKNOFEST'te iki elektrikli araçla yarışacak
YEREL HABERLER Muğla'daki teknik lise TEKNOFEST'te iki elektrikli ...
Yangının kahramanları nöbete devam ediyor Yorgun bedenlerini toprak üzerinde dinlendiyorlar
YEREL HABERLER Yangının kahramanları nöbete devam ediyor Yorgun ...
MAG, eğitimlerine devam ediyor 56 mahallede çalışmalarına devam ediyorlar
YEREL HABERLER MAG, eğitimlerine devam ediyor 56 mahallede ...
Şehir Tiyatrosu yeni oyunuyla Bodrum Kalesi'nde Yalancı Aranıyor oyunu sahnelenecek
YEREL HABERLER Şehir Tiyatrosu yeni oyunuyla Bodrum ...
Talihsiz genç yanan tırda yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Talihsiz genç yanan tırda yaşamını yitirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.