Yeni otoparklar hizmete açıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi ile Menteşe Kent Meydanı otoparklarını hizmete açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde otopark kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi içerisinde yer alan otopark ile Menteşe Kent Meydanında bulunan otopark vatandaşların hizmetine sunuldu.

Turgutreis Yaşam Merkezi otoparkı 75, Menteşe Kent Meydanı otoparkı ise 526 araçlık kapasitesine sahip olup, işletmesi MUTTAŞ tarafından yapılıyor. Her iki otoparkta da engelli araçları için ilk bir saat ücretsiz, diğer saatler için ise yüzde 50 indirimli tarife uygulanırken, gazi ve 1’inci derece şehit yakınlarına ücretsiz hizmet veriliyor.

Turgutreis yaşam merkezi otoparkı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya’nın en önemli turizm merkezlerinin başında yer alan Bodrum’a kazandırılan Turgutreis Yaşam Merkezi’nin içerisinde yer alan otopark hizmete girdi. Kapalı ve yarı açık olarak hizmet veren ve 2 bin 392 metrekarelik alana sahip otopark, 7’si engelli araç park yeri olmak üzere toplam 75 araçlık kapasiteye sahip. Aylık abonmanlık ücretinin 500 TL olduğu otoparkta, 025 dakika arası ücretsiz, 25 daika1 saat arası 10 TL, 12 saat arası 15 TL, 2 saatten sonra her saat için 4 TL ilave olarak belirlendi.

Menteşe kent meydanı otoparkı

Menteşe İlçesi Kent Meydanı projesinde yer alan 15 bin 492 metrekare alanda yer alan 4 katlı yer altı kapalı otoparkı 22’si engelli araç park yeri olmak üzere toplam 526 araçlık kapasiteye sahip. Aylık abonmanlık ücretinin 450 TL olduğu otoparkta, 030 dakika5 TL, 301 saat arası 10 TL, 12 saat arası 15 TL, 2 saatten sonra her saat için 3 TL ilave olarak belirlendi.

