Büyükşehir mezbahalarında 31,6 milyon kilo kırmızı et üretildi Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2014 yılından bu yana 31 Milyon 630 Bin kilogram kırmızı et üretildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Marmaris, Milas Mezbaha tesislerinde 2014 yılından bu yana 184 bin 929 hayvan kesilerek 31 Milyon 630 Bin kilogram kırmızı et üretildi.

Modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeksizin devam edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbaha tesislerinde uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun et üretimi yapıldığını anlamına gelen ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgesi bulunuyor. Ayrıca mezbaha tesislerinde teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, ‘Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ çerçevesinde yapılan aylık mikrobiyolojik analizler, Veteriner hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla ‘Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda’ misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet veriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Marmaris ve Milas Mezbaha Tesisleri ile Kavaklıdere, Yatağan ve Datça ilçelerinde bulunan kesim ünitelerinde kurban bayramı süresince 225 büyükbaş, 908 küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Ayrıca kurban bayramı süresi boyunca kurbanlık satış noktası olarak belirlenen Düğerek, Bayır ve Marmaris Hayvan pazarlarından toplamda 44 adet büyükbaş, Bin 958 adet de küçükbaş hayvan giriş çıkışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.