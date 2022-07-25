Köyceğizli çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen etkinlik programında çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.



Köyceğiz’de hafta sonu iki gün devam eden etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. İstanbul’dan gelen çocuk gösteri grubunun gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde düzenlenen eğlencede sihirbaz şov, müzikal kukla şov, İbiş ve Neşe Abla, Palyaço Kuki, mini disko, yüz boyama atölyesi, sosis balon ve yarışmalar yer aldı. Etkinliğe katılan çocuklara balon hediye edildi. Ayrıca dondurma ikramı yapıldı. Tüm etkinlikler çocuklara ücretsiz olarak sunuldu. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri unutulmaz bir hafta sonu yaşatan yetkililere teşekkür etti.

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