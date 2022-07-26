Şarkıcı Selen, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı

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Şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te denize girerken görüntülendi.

Yoğun geçen sahnelerin yorgunluğunu tatil yaparak geçiren Görgüzel, denize girdi. Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada elektrik çarptığını söyleyen Görgüzel, "Bu sıralar üzerimde nazar var sanırım, her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor" dedi.

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