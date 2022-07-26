Gökova koyları yerli ve yabancı turistin ilgi odağı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği bölgelerden Gökova Körfezi koyları hem yat turizminin, hem de gezi teknelerinin uğrak noktası oldu.

Güney Ege'nin "maviyle yeşilin buluştuğu" noktasında büyüklü küçüklü birçok koya sahip olan Muğla, mavi yolculuk tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yeryüzü cenneti diye nitelendirilen, her yıl 5 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve bin 484 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'nın, farklı ülkelerden gelen turistlere sunduğu tatil imkanlarının başında gelen "mavi yolculuk", artık bilindik bir marka halini aldı.

Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistler, turların yanı sıra yat ve tekne kiralayarak da hayal ettikleri tatile kolayca erişme imkanı buluyor.

Turistlerin birçoğu Gökova Körfezi koylarında mavi yolculuğa çıkıyor.

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