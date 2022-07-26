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Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı

İHA

Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık ile tutuklu kardeşinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık kardeşler birbirlerini suçladı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma salonunda tutuklu sanık Recep B., tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu. Recep B.’nin 15 yaşındaki kardeşi A.F.B. ise duruşmaya İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Seydikemer ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde, 28 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde konuşmak için gittiği amcası 58 yaşındaki Adnan Buhuroğlu ile çocukları 29 yaşındaki Yasin ve 27 yaşındaki Tahsin Buhuroğlu'nu yemek yerken av tüfeği ile öldüren kuzen 26 yaşındaki Recep B.’nin, cinayetten hemen sonra yakınlarına Whatsapp mesajı gönderdiği de ortaya çıkmıştı. Yakalanan Recep B., tutuklanıp ceza evine konulurken, kardeşi 15 yaşındaki A.F.B.’de geçtiğimiz duruşmada “Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme” gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki günün duruşması yaklaşık 2 saat sürdü. Tutuklu sanık Recep B., Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hazır bulunurken, avukatları Ercan Turgut, Ahmet Işık ile sanık avukatları Bülent Demen ve Hayal Özenç yer aldı. Duruşmada, tanık Ş.K. sanık Recep’in olaydan önce iş yerine geldiğini abuk sabuk konuştuğunu, ‘bulursam öldüreceğim, ama bulamadım’ dediğini kendisinin de 'sakın yapma ablam' dediğini anlattı.

Tanık T.T. ise, olayla ilgili bir görgüsünün bulunmadığını ancak sanık Recep’in kendisi ile konuşmalarında “Abi ben hepsini öldüreceğim, evde erkek bırakmayacağım” dediğini, buna ilişkin farklı sebepler söyleyip ilk zamanlar aralarında alacak verecek meselesinden bahsettiğini ifade ederek, “Eğer öldürürsen ona Allah katında hesap vereceğini hatırlattım. Vicdanen gerekli uyarıları yaptım” dedi.

Tutuklu sanıklar Recep B. ve A.F.B.‘nin annesi Kezban B.’de ifadesinde, olay günü evde ekmek pişirdiğini ve oğlu Recep’in ava gideceğini söylediğini ifade ederek, “Evin alt tarafına dolandı. Bana ava gideceğini söyledi. Küçük oğlum ile birlikte balkona çıktık. Ona koş ışıkları söndür dedim. Kızıma yapılan istismardan dolayı, oğlum Recep kötü bir şey yapar diye şüphelendim. Maktullerin şartellerini indiriver karanlık çöksün, dedim. Küçük oğlum gitti olanlar oldu. Kendimi kaybettim sonrasını hatırlamıyorum. Recep geldi silahı traktörün üzerine koydu ve saat 01.00’da teslim olacağım, dedi. O olaydan sonra küçük oğlumda eve geldi. Ben görüş açısı kapansın diye oğlumdan ışıkları kapatmasını söyledim. Ama o evden çıktıktan sonra silahlar patlamaya başladı“ diye konuştu.

Tutuklu sanık Recep B., olay günü evde olmadığını arkadaşına çay içmeye gittiğini iddia etti. Çay içtiği sırada kardeşinin kendisini aradığını ileri süren Recep B., “Engel olmak için eve koştum. Eve vardığımda silah ve kardeşim yoktu. Kardeşimi göremeyince anneme ava gideceğim deyip evden çıktım. Sonrasında kardeşim bu olayı gerçekleştirmiş. Ben de evin önünde olayı üstüme almak, swap raporu bende çıksın diye iki el ateş ettim” diye konuştu.

A.F.B. ise kimseye zarar vermediğini, abisine engel olmak istediğini belirtti. Olay anında annesiyle amcalarının evine gittiklerini ve abisine ateş etmemesi yönünde uyarıda bulunduklarını ileri sürdü. A.F.B., “Olayı gerçekleştirdikten sonra abim silahı bana doğrulttu ve ateş etti ama silah ateş almadı. Akrabalarımız bağırmaya başladı. Yaşanan arbedenin ardından abim teslim olamaya gidiyorum diyerek ayrıldı.” dedi.

Eşi ve iki oğlu öldürülen acılı anne Teslime B. ise, “Benim ailemi bunlar ailecek tasarlayarak öldürdüler. Benim torunum 3 gün önce doğdu. Torunumu dedesiz ve babasız bıraktılar. Her ikisinin de en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Ayşegül U. ve Tuğba E.’de, her iki sanıktan şikâyetçi olduklarını ve A.F.B.‘nin gözcülük yaptığını silahı da Recep B.’nin sıktığını ileri sürerek, “Bizim evlerimiz yan yanadır. Işıkları söndürmesini söyledim, diyorlar sokak lambaları da yanıyordu. Daracık odada ayırt edip abimi ve babamı vuramazdı. Ortak hareket ettiler. Olayı Recep B. işlemiştir.” dediler.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu arada, suça sürüklenen çocuk A.F.B.’nin doğum kayıtlarının temini için Fethiye Devlet Hastanesine müzekkere yazılmasını ayrıca, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinden fiilin hukuku anlam ve sonuçlarını algılayabileceği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmiş olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi ve delillerin toplanması için duruşmanın ileri tarihe ertelenmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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