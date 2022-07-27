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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit babası isyan etti: “Artık karara bağlansın”

İHA

Şehit babası isyan etti: “Artık karara bağlansın”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde şehit olan Ercan Yangöz’ün 7’ci duruşmasında da karar çıkmayınca şehidin babası Şahin Yangöz ve annesi Nursel Yangöz isyan etti. Her duruşmada Bolu’dan Bodrum’a gelen şehit ailesi, bir türlü davanın karara bağlanmamasına çok üzüldüklerini ifade etti.
Bodrum’da 16 Haziran 2021 tarihinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç çetesine düzenlenen operasyonda polis memuru Ercan Yangöz (26) şehit olmuş, 2 polis de yaralanmıştı. Silahlı saldırgan 'Çakal' lakaplı Fatih Ö. (47) ve oğlu Efe Ö. (19) olay yerinde gözaltına alınmış ve yargılanmasına başlanmıştı. 1 yıl içerisinde davada 7 duruşma yapılırken, davanın bir türlü sonuca bağlanmaması şehit ailesini isyan ettirdi. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülen 7'inci duruşmasına tutuklu sanık Fatih Ö. katılırken, tutuksuz yargılanan oğlu Efe Ö. ise Samsun'un Bafra ilçesinden SEGBİS ile bağlandı. Salonda şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar da yer aldı. Mahkeme heyeti, davanın asıl hakimlerinin karar vermesini beyan ederek, duruşmayı 21 Eylül tarihine erteledi.
Mahkemenin kendi hakimlerinin tayininin çıkması ve görevli hakimlerin karar vermemesinden dolayı duruşmanın 21 Eylül'e ertelendiğini ifade eden baba Şahin Yangöz, "Mahkemenin kararını vermesini istiyoruz" dedi.
Şehit babası Yangöz, "Mart ayında yapılan duruşmada savcı mütaalasını okudu. O tarihten bu yana dört duruşma geçti hala sonuç çıkmadı. Mayıs ayında yapılan duruşmada hakim hazirandaki celse için karar duruşması dedi. Haziranda görülen duruşmada katilin avukatı rapor alarak mazeret bildirdi. Bilerek duruşmaya katılmadı. Karşı tarafın avukatları mahkemeyi uzatmak istiyor. Efe Ö. hala serbest, tutuklanmasını talep ettik. Duruşma başkanının tayini çıktığı için farklı hakimler katıldı. Önümüzdeki celse 21 Eylül'e ertelendi. Bu işin artık uzamasını istemiyoruz. Karara bağlanmasını istiyoruz. Biz ailecek çöktük, bittik. Mahkemenin kararını vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
Avukat Ömer Turan Osmanoğlu ise, "Mart ayında mütalaa verildi. Marttan sonra her ay bir duruşma görüldü, hala karar verilmedi. İki celsedir mahkemenin kendi hakimleri yok. Ondan dolayı karar verilemiyor ve bir şekilde erteleniyor. 21 Eylül'e verildi yeni celse, artık umut ediyoruz ki karar verilir. Karar verilsin istiyoruz. Bir sonraki celse karar duruşması mı ondan da emin değiliz. Mahkemenin kendi hakimleri yok. Görevli hakimler duruşmaya çıkıyor, onlar da karar vermiyorlar. Hakimler, 'mahkemenin kendi hakimleri gelsin, onlar karar versinler' diye beyanda bulundular. Bu dosyada bunun olmaması gerekiyor. İnşallah 21 Eylül'de karar çıkar diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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