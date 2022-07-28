Güzel oyuncu, plajın gözdesi oldu

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Güzel oyuncu Emine Ün, Bodrum Bardakçı Koy'undaki Azka Otel'in Beach'inde görüntülendi.

Arkadaşıyla birlikte tatile gelen başarılı oyuncu, düzgün fiziğiyle genç oyunculara taş çıkarttı. Fit haliyle objektiflere yansıyan Ün, siyah bikinisiyle plajdaki tüm bakışları üstüne topladı.

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