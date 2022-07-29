Marmaris’te orman yangını Alevler binalara sıçradı 13 hane boşaltıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangının bazı binaları da etkilediği öğrenildi.

İçmelerTurunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başladı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçağın yangına müdahale ettiği öğrenildi.



“Bazı binalar yangından etkilendi”

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

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