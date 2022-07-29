Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, İçmelerTurunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra belediye ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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