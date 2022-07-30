Sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.



Olay, Menekşe Mahallesi Stat Caddesi'nde meydana geldi. Bölgedeki sulama kanalı temizliği yapan ekipler, sahipsiz bir köpek ile 6 yavrusunun mahsur kaldığını fark etti. Ekipler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri mahsur kalan köpekleri kurtararak, Seydikemer Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.