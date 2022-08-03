Yunanistan unsurlarının geri ittiği göçmenler kurtarıldı Çoluk çocuk demeden denizin ortasına bıraktılar

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB4302) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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