Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız eğlence mekanı yıkılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Milli Emlak arazisi üzerinde kaçak ve ruhsatsız halde eğlence mekanı hizmeti veren işletmenin yıkım işlemi başladı. Yıkım öncesi işletme tahliye ediliyor.

Bodrum'da Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren eğlence mekanı için Milli Emlak arazisine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme yaklaşık 1,5 ay önce mekanın tahliye ve yıkım kararını verdi. Bu kapsamda, mahkeme kararı gereği polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle mekanın tahliyesine başlandı. Ekipler, geniş güvenlik önlemleriyle ilk etapta söküm işlemi gerçekleştirdi. Mekandaki aksesuar ve çeşitli malzemeler dışarıya çıkarıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-05 12:42:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.