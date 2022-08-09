Bodrumspor'un evindeki ilk maç heyecanı



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor, 14 Ağustos Pazar günü sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u tadilatı tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda konuk edecek. Sezon başından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen stadyum kriterlerinin yerine getirilmesi için büyük çaba gösteren yeşil-beyazlılar emeklerinin karşılığını aldı. Toplam 4563 seyirci kapasiteli statta elektronik bilet ve turnike sistemi, VAR sistemi ile naklen yayın çekim ile canlı anlatım platformları, basın çalışma odası, foto muhabirleri odası, basın toplantı odası, sağlık odaları, doping odası, güvenlik ve sistem kontrol odası, naklen yayın araçları, görevliler ve misafirler için yeni otopark alanları yapımı tamamlandı. Zemin bakım çalışmalarının da bittiği İlçe Stadı hazır hale geldi. TFF yetkililerinin statta inceleme yapmasının ardından Yeni Malatyaspor karşılaşmasının Bodrum İlçe Stadı'nda oynanması kararı resmen verildi. Sezon başından bu yana İlçe Stadı'nı yetiştireceklerini belirten Başkan Rıza Karakaya, çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve taraftarı stada beklediklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-08-09 11:01:45



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