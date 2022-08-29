Bodrum´da toplu zeybek gösterisi havadan görüntülendi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 300´den fazla kişi harmandalı ve zeybek oynadı. O anlar dronla havadan görüntülendi.

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Turgutreis Atatürk Meydanı´nda etkinlik düzenlendi. Organizasyon kapsamında kırmızı-beyaz kıyafetli 300´den fazla kişi, meydanda toplu olarak zeybek ve harmandalı oynadı. O anlara eşlik eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrumlular Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Etkinlikteki o anlar dronla havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-29 22:58:58



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