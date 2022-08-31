Bodrum´da Zafer Bayramı coşkusu, binlerce vatandaş meydana akın etti



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında binlerce kişi fener alayına katılırken, Manga konseriyle coşku daha da yoğunlaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bodrum Marina´dan başlayan kortej yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar marşlar söyledi. Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki mekanlardan da marşlar çalındı, meşaleler yakıldı. Korteje katılan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da eşlik ettiği coşkulu kalabalık marşlarla Belediye Meydanı´na ulaştı. Meydanda İstiklal Marşı okundu. Burada bir konuşan Başkan Aras, herkesin bayramını kutlayarak, "Büyük Ata'mız, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların sayesinde biz bugün bu meydanda binlerce kişiyle beraber zaferimizi kutluyoruz. Ülkemizin bağımsızlığını, Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutluyoruz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Bodrum için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da, "30 Ağustos Zafer Bayramı Bodrum için çok özelmiş. Ben şimdi bunu tecrübe ediyorum" diyerek, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından Manga grubu konser verdi. Meydanı dolduran gençler Manga´nın sevilen şarkılarına eşlik etti. Bodrum´da coşkulu bir zafer kutlaması yaşanırken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-31 00:16:29



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