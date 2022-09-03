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FLAŞ

DHA

FLAŞ


Muğla´nın Datça ilçesi'ne 208 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre, Akdeniz'de 5.3  büyüklüğünde deprem meydana geldi.DHA-Genel Türkiye-Muğla
2022-09-03 07:53:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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