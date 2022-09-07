Durdurulan araçtaki Wİ-Fİ cihazından uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilde Wİ-Fİ cihazına gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine, 7 Eylül günü saat 00.30 sıralarında E.K.'nin otomobilini takibe aldı. Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü, SeydikemerAntalya D350 karayolu üzerinde yol kenarında başka bir aracı beklerken operasyon düzenledi. Araçta narkotik köpeği Zorlu ile yapılan aramada, Wİ-Fi cihazına gizlenmiş şeffaf poşet içerisinde 500 gram metamfetamin ve 1 cep telefonu ele geçirildi. E.K. gözaltına alınıp emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-09-07 16:52:58



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