Göçmen faciasında eşi ve 2 çocuğunu yitiren Berjas: Sabaha kadar bana tutundular ama dayanamadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçmen faciasında eşi ve 2 çocuğunu yitiren Berjas: Sabaha kadar bana tutundular ama dayanamadılar

DHA

Göçmen faciasında eşi ve 2 çocuğunu yitiren Berjas: Sabaha kadar bana tutundular ama dayanamadılar


Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın, toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, kayıp olduğu belirtilen 5 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayda, 2 çocuğu ile eşini kaybeden Muhammed Berjas, "Eşim ve çocuklarım bana tutunarak, geceden sabaha kadar denizde bekledi. Çok su yuttular ve dayanamadılar" dedi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 13 Eylül günü saat 00.10'da Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından alındıkları botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 botla sürdürülüyor. Öte yandan, kurtarılan 73 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlıklarındaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği belirtildi. Yaşamını yitiren 6 göçmenin ise otopsi işlemlerinin ardından cenazelerinin ailelerine teslim edileceği ifade edildi.
'YUNANİSTAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'
Olayda çocukları 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım ile eşi Şifave 2 yakınını kaybeden Muhammed Berjas, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Biz İtalya'ya gitmek üzere Lübnan'dan yola çıktık. Yunanistan bölgesine varmak üzereyken yakıtımız bitti. Motor da durdu, çalışmadı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerini aradık, geldi. Sahil Güvenlik ekipleri geldikten sonra bizi gemilerine aldılar, gemimizi bağladılar. Bağırdılar ve şiddet uygulayıp, paramızı aldılar. Su bile vermediler. Bizi yaklaşık 5 saat dolaştırdıktan sonra can sallarını şişirip, grup halinde bıraktılar. Ben ve ailem 4'üncü can salındaydık. Can salımız tam şişmemişti, hava alıyordu ve tıpası kapatılmamıştı. Onların botu manevra ve dalga yaptıktan sonra can salımız 3 dakika içerisinde battı. Eşim ve çocuklarım bana tutunarak geceden sabaha kadar denizde bekledi. Çok su yuttular ve dayanamadılar. Olayda çocuklarımı, eşimi, baldızımı ve yeğenimi kaybettim. Kayıp olan amcam ve oğulları hala bulunamadı. Ben Yunanistan'dan şikayetçiyim ve dava açacağım. Onlar bizi şişmemiş bir bota bindirip, yaptıkları dalgayla batırdılar."
'CAN SALININ TIPASI KAPALI DEĞİLDİ VE SU ALMAYA BAŞLADI'
Olayda çocuğunu kaybeden Lübnan'da yaşayan Filistin uyruklu Mahir Sıteti ise "3 gün önce Lübnan'dan İtalya'ya gitmek üzere gemiyle yola çıktık. Gemide sorun olunca Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini aradık. Yunan ekibi biz aradıktan 3 saat sonra geldi. Mazot vereceklerini düşünürken, gemiye çıkmamızı isteyerek paralarımızı, pasaportlarımızı ve telefonlarımızı aldılar. 5 saat boyunca bizi dolaştırdılar. Su isteyince bağırdılar. Gece bizi uyandırıp, şişirdikleri can sallarıyla 4 grup halinde denize bıraktılar. Ben 4'üncü gruptaydım. Bizi öyle bir attılar ki ölüme terk ettiler. Onların amacı bizi öldürmekti. Biz ne yapacağımızı bilemedik. 3 can salı ile aramızda mesafe açıldı. Biz dalgalar nedeniyle ayrı yöne gittik. Can salının tıpası kapalı değildi ve su almaya başladı, sonra alabora oldu. Kimse yardım etmeye gelmedi, ölümler başladı. Benim oğlum sabaha karşı vefat etti. Bir uçak yerimizi tespit ettikten sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Bize yardım edip, su verdiler" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY
2022-09-15 16:00:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı ...
Sahte rezervasyonla 5 milyon TL'lik vurguna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte rezervasyonla 5 milyon TL'lik vurguna 2 ...
Fethiye'de alzaymır hastaları için hazırlanan "Beni Unutma" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de alzaymır hastaları için hazırlanan "Beni ...
Muğla'da sahte rezervasyonlarla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da sahte rezervasyonlarla dolandırıcılık yapan ...
Muğla'da Karya'nın güzellikleri foto maratonla tanıtılacak
YEREL HABERLER Muğla'da Karya'nın güzellikleri foto maratonla ...
AK Parti Muğla'da bir ayda 30 bin hane ziyareti gerçekleştirecek
YEREL HABERLER AK Parti Muğla'da bir ayda 30 bin hane ziyareti ...
Fethiyespor moral buldu
YEREL HABERLER Fethiyespor moral buldu
Kaunos Antik Kenti'nin 5 bin kişilik tiyatrosu eski ihtişamına kavuşuyor
YEREL HABERLER Kaunos Antik Kenti'nin 5 bin kişilik tiyatrosu eski ...
Fethiyespor - Diyarbekirspor: 3-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Diyarbekirspor: 3-1
Muğla'da 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Fethiye'de silinen "önce yaya" yazıları yenilendi
YEREL HABERLER Fethiye'de silinen "önce yaya" yazıları yenilendi
Bodrumspor, Manisa FK maçı için temkinli
YEREL HABERLER Bodrumspor, Manisa FK maçı için temkinli
Marmaris'teki kaçak göçmen faciasında ölen 6 kişi arasında anne ve 2 çocuğu da varmış
YEREL HABERLER Marmaris'teki kaçak göçmen faciasında ölen 6 kişi ...
Muğla'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Ligdeki hiçbir maç kolay değil
YEREL HABERLER Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Ligdeki ...
GÜNCELLEME 4 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 4 - Muğla'daki orman yangını kontrol ...
Muğlalı taraftarın hayali hiç gitmediği 1350 kilometre uzaktaki Trabzonspor'un maçını izlemek
YEREL HABERLER Muğlalı taraftarın hayali hiç gitmediği 1350 ...
Muğla'da orman yangını (5)
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangını (5)
Muğla'da orman yangını (4)
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangını (4)
flaş
YEREL HABERLER flaş
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Muğla'da çıkan orman yangınına ...
Muğla'da orman yangını /EK FOTOĞRAF
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangını /EK FOTOĞRAF
Muğla orman yangını(3)
YEREL HABERLER Muğla orman yangını(3)
Muğla´da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Muğla´da orman yangını (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.