Fethiyespor deplasmanda gülmek istiyor

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde oynadığı 2 maçı kazanırken deplasmanda ise 2'de 0 çeken Fethiyespor, yarın Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği 90 dakika saat 19.00'da start alacak. Son olarak hafta içi mesaisinde iç sahada Diyarbekirspor'u 3-1'le geçen Fethiye'nin 4 maçta 6, geçen sezon Play-Off finali oynayan namağlup Karacabey'in ise 8 puanı bulunuyor. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, güçlü rakip karşısında ilk deplasman galibiyetlerini alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-09-17 10:23:18



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