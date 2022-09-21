Marmaris´te orman yangını (4)

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DENİZDE KORİDOR OLUŞTURULDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu. Öte yandan, bölgede rüzgarın şiddetini azaltması ekiplerin söndürme çalışmasına kolaylık sağladı. Söndürme çalışmalarının olumlu yönde ilerlediği bildirildi. (DHA)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-09-21 15:08:24



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