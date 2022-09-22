Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (2)

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VALİ TAVLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris´te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-09-22 07:51:35



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