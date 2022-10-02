Fethiyespor gurbette yok

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda GMG Kastamonuspor'la 0-0 berabere kalan Fethiyespor, dış sahada 3 puan yüzü göremedi. Evinde çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan Fethiye temsilcisi, deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak 11 puan kaybetti. Galibiyet serisi yakalayamayan Fethiyespor, 8'inci haftada çarşamba günü Ankara Demirspor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-10-02 12:02:56



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