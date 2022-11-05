Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 15.20'de deprem meydana geldi. Deprem, Datça merkez ve kırsal Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. 6,97 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-11-05 16:38:11



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