Çok hafif ve lezzetli olan muhallebili incirli tatlı, konuklarınıza gönül rahatlığıyla sunacağınız harika bir tarif. Hafif ve baymayan tatlı tercih edenler için doyumsuz bir tarif. Ağıza gelen incir parçalarıyla da bütünleşen muhallebili incirli tatlınızı misafirleriniz beğenerek yiyecekler.

Muhallebili İncirli Tatlısı Malzemeler:

Kek İçin;

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 çay bardağı süt

7-8 adet kuru incir

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kekin Şerbeti İçin;

1 yemek kaşığı granül kahve (Sade nescafe)

Yarım su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı ılık su

Muhallebi İçin;

1 litre süt

2 yemek kaşığı dolusu un

5 yemek kaşığı silme toz şeker

2 yemek kaşığı dolusu nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 poşet toz krem şanti

Muhallebili İncirli Tatlı Yapılışı:

Kek için yumurta şeker çırpılır.

Sonra diğer malzemeler eklenir karıştırılır.

Sonra kontrollü biçimde un eklenir.

Cıvık veya katı bir hamur olmayacak.

Yağlanmış en büyük boy borcama dökülür.

170 derecede yarım saate yakın kontrol edilerek pişirilir.

Kekin şerbeti hazırlanır.

Kahve şeker ve su karıştırılarak fırından çıkan ilk sıcaklığı geçen kekin her yerine gezdirilir.

Kek pişerken muhallebiyi de hazırlayabiliriz.

Muhallebi için tereyağı ve krem şanti haricindeki malzemeler tencereye alınır. Muhallebi kıvamı alana kadar pişirilir.

Sıcakken içine tereyağı atılıp eritilir.

Sonra biraz ılıyınca bir poşet toz krem şanti içine katılır mikserle iyice çırpılır.

Ilık muhallebi iyice soğuyan kekin üzerine yayılır.

Üzeri tarçın ve cevizle süslenir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

İncirleri kesmeden ya da kestikten sonra ılık suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletmelisiniz.

İncirleriniz dibe çöküyorsa kek harcınıza eklemeden önce az bir şey unlayıp o şekilde ekleyebilirsiniz.

Nescafeyi ılığa yakın sıcaklıktaki suda eritiyoruz ve iyice soğumasını bekliyoruz. Kekin üzerine döktüğünüzde soğuk olduğundan emin olun.

Kekiniz de sıcak olacağı için şerbette sıcak olursa hamur olur.

Muhallebinin topak topak olmaması için güzel bir şekilde çırpalım.

Muhallebinize kremşantiyi ocağın altını kapattıktan sonra ekliyoruz.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta kremşantinin toz olması.

Yani çırpıp ta krema haline getirdikten sonra eklemeyeceksiniz.

Tercihe bağlı olarak tarçın tatlınıza hoş bir tat ve koku verecektir.

Servis ederken tarçın serpebilirsiniz.