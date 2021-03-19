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Muhammed Ali es-Sabuni yaşamını yitirdi

Din alimi Muhammed Ali es-Sabuni, 91 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Halep doğumlu Muhammed Ali es-Sabuni yaptığı çalışmalarla pek çok klasik İslam eserinin tahkikini yapmıştı

Muhammed Ali es-Sabuni yaşamını yitirdi! Muhammed Ali es-Sabuni kimdir?
Muhammed Ali es-Sabuni yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

İslam alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni 91 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Türkiye’de yaşayan, Şam ulemasından Muhammed Ali Es-Sabuni yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muhammed Ali Sabuni Hocaefendi dâr-ı bakâya irtihal etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin" dedi.

İslam dünyasında yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olan Suriyeli Sabuni'nin yakınlarının haber vermesi üzerine kent merkezindeki evine giden sağlık ekipleri, ünlü aliminin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ailesi, Sabuni'nin cenazesinin İstanbul'da defnedilmesinin planlandığını kaydetti.

MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ KİMDİR?

Din alimi ve yazar olan Muhammed Ali Es-Sabuni, 1 Ocak 1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya geldi. 1952 yılında Ezher Üniversitesi, eş-Şeri'a fakültesini bitiren Es-Sabuni daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki tahassus eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu.

el-Alimiyye diplomasını almaya hak kazanan Muhammed Ali Es-Sabuni, ardından Suriye'ye dönerek 8 yıl süren tedris faaliyetlerinde bulundu. Sonradan Suudi Arabistan'a göç etmek durumunda kaldı ve burada Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şeria fakültesinde dersler verdi.

Buradaki tedris hizmeti yaklaşık 28 yıl devam etti, bu süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü'l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yaptı.

Sabuni'nin bazı eserleri şu şekilde:

"Safvetü't-Tefâsir, Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm min el-Kur'ân, Kabesün Min Nûri'l Kur'ân'ıl Kerim (8 cilt),Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü'l Ezhan Min Tefsir-i Rûhû'l Beyân, (4 Cilt),Muhtasar-ı Tefsîr-i Taberî, Feth-ür-Rahmân b.Keşfi mâ Yeltebisu' Fil-Kur'ân, El Muktataf min Ûyuni-t-Tefsir, Îcâzü'l-Beyân fi Makâsıd'ı Suveri-l Kur'ân (1 cilt)."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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