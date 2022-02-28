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Muhammed bin Selman ve Macron'dan Ukrayna görüşmesi

Muhammed bin Selman ve Macron'dan Ukrayna görüşmesi 0:00 / 0:00

AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Veliaht Prens bin Selman'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'daki son durum ve bunun enerji piyasalarına olan etkileri değerlendirildi.

Bin Selman, telefon görüşmesinde ülkesinin petrol piyasalarının istikrarına verdiği önemi ve OPEC + anlaşmasına bağlılığını teyit etti.

Ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra başta uluslararası barış ve güvenliğin teşviki olmak üzere, bu konularda sarf edilen çabalar üzerinde duruldu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları üzerinde de duruldu.

KATAR EMİRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Ukrayna'daki yaşananlar ve bunun uluslararası ve bölgesel gelişmelere yansımaları üzerinde duruldu.