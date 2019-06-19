Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi geçtiğimiz gün, Kahire'de yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi. Cenaze işlemleri sonrası sosyal medyadan Muhammed Mursi'nin eşi Necla Mahmud kalp krizi geçirip vefat ettiği haberleri oğlu Abdullah Mursi tarafından yalanlandı.

Haberturk.com'dan Emrah Doğru'ya açıklamalarda bulunan Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı, sosyal medyada Mursi'nin eşinin kalp krizi geçirdiği yönündeki haberleri görünce hemen oğlu Abdullah Mursi'yi aradığını söyledi. Abdullah Mursi'ye taziye dileklerini iletmek isteyen Kışlakçı, haberin doğru olmadığını, Necla Mahmud'un yaşadığını öğrendi. Abdullah Mursi annesinin sağlık sorunları olduğunu, ancak durumunun şu an için çok iyi olduğunu belirtti.

Kışlakçı, "Sosyal medyadaki dezenformasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Kuvvetle muhtemel Mursi'ye dünyada yönelen büyük sempatiyi bazı çevreler yıpratmak amacıyla kara propaganda yürütüyor buna çok dikkat edilmesi gerek. Ben vefat haberini duyunca hemen Rahmetli Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi aradım başsağlığı dileyecektim ki oğlu annesini yaşadığını söyledi" dedi.