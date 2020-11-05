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Muhammed Mustafa Koç'tan bronz madalya!

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda mücadele eden Muhammed Mustafa Koç, bronz madalya kazandı

Muhammed Mustafa Koç'tan bronz madalya!

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan Koç, madalya karşılaşmasında Çekyalı Adam Kopecky'i waza-ari puanıyla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Muhammed Mustafa Koç ilk turu bay geçerken, ikinci turda Romen Cosmin Bucataru'yu ipponla, üçüncü turda Kosovalı Arber Kullashi'yi waza-ari puanıyla yendi. Çeyrek finalde Rus David Karapetyan'a yenilen Koç, repesaja kaldı. Bu turda Macar rakibini 11 saniyede ipponla yenen milli judocu bronz madalya mücadelesi yapma hakkı elde etti. Çekyalı rakibine waza-ari.üstünlüğü sağlayan Koç, kürsüye çıkan isim oldu.

İkinci gün tatamiye çıkan judokalardan erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir üçüncü, aynı kiloda Umalt Demirel ikinci, kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan ilk tur maçlarında rakiplerine yenildiler.

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın son gününde yarın erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ile 100 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkacak.

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