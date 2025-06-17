Muhammet Atıcı'dan altın madalya
Milli atlet Muhammet Atıcı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde gülle atma branşında altın madalya kazandı.
Giriş: 17.06.2025 - 23:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:28
Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde mücadele eden milli atlet Muhammet Atıcı, gülle atma branşında altın madalyaya ulaştı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muhammet Atıcı, Dünya Para Atletizm Grand Prix serisinin 8. ayağında gülle atma branşında 16.94 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
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